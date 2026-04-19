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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Erneute Warnung vor Betrügern

Wartburgkreis (ots)

Erneut kam es am vergangenen Wochenende zu mehreren Anrufen mit betrügerischer Absicht. So geschehen am 17.04.2026 bei einer 72-jährigen Dame aus dem Bereich Hörselberg-Hainich. Nachdem sich der Computer der 72-Jährigen plötzlich sperrte und ein Bildschirm mit einer angeblichen Viruswarnung öffnete, telefonierte die ältere Dame mit einem deutschsprechenden Mann mit ausländischem Akzent. Der Mann gab sich als Mitarbeiter von "Microsoft" aus und erfragte im Gespräch E-Mail-Adressen und Bankdaten. Des Weiteren sollte die Frau zum angeblichen Entsperren des Laptops diverse Codes eingeben. Da die 72-Jährige aufmerksam war, bemerkte sie den versuchten Betrug, gab keine Daten preis und legte auf. Es gibt verschiedene Varianten, um welche Codes es sich gehandelt haben könnte. In jedem Fall ist es nicht auszuschließen, dass die Verbindung Codes - E-Mail - Bankdaten dazu führt, dass ein finanzieller Schaden entstanden wäre. Die Polizei Eisenach warnt erneut vor Anrufen, in denen nach persönlichen Daten insbesondere Bankdaten gefragt werden. Geben sie keine Daten am Telefon heraus! (Bezugsnummer 0094700/2026) (sus)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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