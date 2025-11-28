Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Versuchter Einbruch im Industriegebiet Konz

Konz (ots)

Am Dienstag, 25. November, versuchten unbekannte Täter im Schutz der Dunkelheit zwischen 2:30 Uhr und 3:30 Uhr in ein Elektrogeschäft in der Straße Wilde Acht einzubrechen. Die Täter gelangten vermutlich mit Leitern auf das Dach des Geschäfts. Dort angelangt, schnitten sie einen Zugang in das Dach, um in den Innenbereich des Marktes zu gelangen. Beim Einstiegsversuch löste die Alarmanlage aus, wodurch die Täter vermutlich in die Flucht geschlagen wurden. Sie flüchteten anschließend mit einem weißen Kastenwagen vom Tatort.

Zeugen, die Hinweise zur Tat, zu den Tätern oder ihrem Fluchtfahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden: 0651 983-43390

