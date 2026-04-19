LPI-GTH: Roadpol-Kontrollen

Drei Gleichen / LK Gotha (ots) - Am Freitag gegen 20:30 Uhr meldete ein Zeuge aus Wandersleben, dass ein junger Mann in der Ortslage Streit sucht. Beamte suchten die Ortslage ab und konnten den jungen Mann zunächst nicht feststellen. Auf dem Rückweg nach Gotha fuhr der junge Mann mit einem Fahrrad auf der Straße in Richtung Mühlberg plötzlich vor ihnen. Die Beamten sahen wie er in Schlangenlinien fuhr und plötzlich mit dem Drahtesel umfiel. Bei der anschließenden ...

mehr