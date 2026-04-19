LPI-GTH: Roadpol-Kontrollen
Gotha (ots)
Im Zuge einer Geschwindigkeitskontrolle am Samstagabend in der Goldbacher Straße von Gotha stellten Polizeibeamte bei einer jungen Suzukifahrerin eine Drogenbeeinflussung durch Cannabis fest. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Bei zwei weiteren Fahrzeugführern wurden überhöhte Geschwindigkeiten festgestellt und geahndet. (ri)
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http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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