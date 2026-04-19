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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Roadpol-Kontrollen

Gotha (ots)

Im Zuge einer Geschwindigkeitskontrolle am Samstagabend in der Goldbacher Straße von Gotha stellten Polizeibeamte bei einer jungen Suzukifahrerin eine Drogenbeeinflussung durch Cannabis fest. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Bei zwei weiteren Fahrzeugführern wurden überhöhte Geschwindigkeiten festgestellt und geahndet. (ri)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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