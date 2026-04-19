Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auseinandersetzungen führten direkt ins polizeiliche Gewahrsam

Gotha (ots)

Ein 22jähriger Gothaer war am Freitagabend gegen 18:30 Uhr auf Krawall gebürstet. Zunächst schlug er einen 39jährigen Gothaer auf dem Bahnhofsvorplatz im Zuge einer verbalen Auseinandersetzung so, dass dieser zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Vier Stunden später stand der junge Mann wieder im Mittelpunkt einer körperlichen Auseinandersetzung. Hier verletzte er eine junge Frau. Auch sie musste von Rettungskräften ärztlich versorgt werden. Der 22jährige hatte sich nun qualifiziert, die eingesetzten Beamten zur Dienststelle begleiten zu dürfen, um die Nacht überwacht zu verbringen. In der weiteren Folge wird er sich justiziell für seine Entgleisungen verantworten müssen. (ri)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell