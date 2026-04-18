PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Fahrzeuge massiv beschädigt

Gehren, Ilm-Kreis (ots)

Am späten Freitagabend beschädigten Unbekannte in der Johannesstraße mehrere Fahrzeuge, die nahe dem Parkplatz an der Schlossruine abgestellt waren. Zwei Pkw VW und ein Skoda wurden im Zeitraum von 19:00 Uhr bis 23:00 Uhr zerkratzt, die Spiegel verbogen und Scheibenwischer abgebrochen. Der Gesamtschaden wird auf fast 30.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder zu möglichen Tätern machen können. Hinweise werden unter der Tel. 03677/601124, Bezugs-Nr. 0094994/2026 entgegen genommen. (jk)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 17.04.2026 – 10:00

    LPI-GTH: Vollsperrung nach Verkehrsunfall

    Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots) - Gestern Nachmittag wurde die B 88 zwischen Bad Tabarz und Friedrichroda zeitweise vollgesperrt. Ein 19-jähriger Audi-Fahrer verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit der Leitplanke und mit einem Baum. Der 19-Jährige verletzte sich leicht und kam in ein Krankenhaus. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 17.04.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Anlagebetrug

    Ilmenau (ots) - Ein 65-Jähriger tätigte online Überweisungen mit dem Ziel der Geldanlage. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass es sich um eine unechte Internetseite handelte, sodass dem Mann ein Vermögensschaden in Höhe eines unteren sechsstelligen Eurobetrages entstand. Die Polizei empfiehlt Ihnen sich bei beabsichtigten Geldanlagen, eingehend, im besten Fall bei Ihrer Hausbank, zu informieren. Weitere Informationen zum Thema Kredit- und Anlagebetrug erhalten ...

    mehr
  • 17.04.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Kleinbrand

    Walterhausen (Landkreis Gotha) (ots) - Zwei Altpapiercontainer in der Heinrich-Schwerdt-Straße gerieten in den späten Stunden des gestrigen Tages in Brand. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und löschte das Feuer. Es entstand geringer Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren