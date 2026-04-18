Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Fahrzeuge massiv beschädigt

Gehren, Ilm-Kreis (ots)

Am späten Freitagabend beschädigten Unbekannte in der Johannesstraße mehrere Fahrzeuge, die nahe dem Parkplatz an der Schlossruine abgestellt waren. Zwei Pkw VW und ein Skoda wurden im Zeitraum von 19:00 Uhr bis 23:00 Uhr zerkratzt, die Spiegel verbogen und Scheibenwischer abgebrochen. Der Gesamtschaden wird auf fast 30.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder zu möglichen Tätern machen können. Hinweise werden unter der Tel. 03677/601124, Bezugs-Nr. 0094994/2026 entgegen genommen. (jk)

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