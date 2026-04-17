LPI-GTH: Vollsperrung nach Verkehrsunfall

Ilmenau (ots) - Ein 65-Jähriger tätigte online Überweisungen mit dem Ziel der Geldanlage. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass es sich um eine unechte Internetseite handelte, sodass dem Mann ein Vermögensschaden in Höhe eines unteren sechsstelligen Eurobetrages entstand. Die Polizei empfiehlt Ihnen sich bei beabsichtigten Geldanlagen, eingehend, im besten Fall bei Ihrer Hausbank, zu informieren. Weitere Informationen zum Thema Kredit- und Anlagebetrug erhalten ...

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