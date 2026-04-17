LPI-GTH: Vollsperrung nach Verkehrsunfall
Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots)
Gestern Nachmittag wurde die B 88 zwischen Bad Tabarz und Friedrichroda zeitweise vollgesperrt. Ein 19-jähriger Audi-Fahrer verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit der Leitplanke und mit einem Baum. Der 19-Jährige verletzte sich leicht und kam in ein Krankenhaus. (ah)
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