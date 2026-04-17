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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Anlagebetrug

Ilmenau (ots)

Ein 65-Jähriger tätigte online Überweisungen mit dem Ziel der 
Geldanlage. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass es sich um 
eine unechte Internetseite handelte, sodass dem Mann ein 
Vermögensschaden in Höhe eines unteren sechsstelligen Eurobetrages 
entstand.
Die Polizei empfiehlt Ihnen sich bei beabsichtigten Geldanlagen, 
eingehend, im besten Fall bei Ihrer Hausbank, zu informieren. Weitere
Informationen zum Thema Kredit- und Anlagebetrug erhalten Sie im 
Internet unter https://polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/kr
edit-und-anlagebetrug/. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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