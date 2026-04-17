PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kleinbrand

Walterhausen (Landkreis Gotha) (ots)

Zwei Altpapiercontainer in der Heinrich-Schwerdt-Straße gerieten in den späten Stunden des gestrigen Tages in Brand. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und löschte das Feuer. Es entstand geringer Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 17.04.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Alkoholisiert

    Gotha (ots) - In der Seebergstraße kontrollierten Polizeibeamte in den frühen Morgenstunden des heutigen Tages einen 41-jährigen Fahrer eines VW im Rahmen einer Verkehrskontrolle. Ein dabei durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von knapp 1,4 Promille. Außerdem reagierte ein Drogenvortest positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wurde ein Verfahren eingeleitet. ...

    mehr
  • 17.04.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Parfüm entwendet

    Gotha (ots) - Zwei bislang unbekannte Männer begaben sich gestern, gegen 11.00 Uhr in einen Drogeriemarkt in der Jüdenstraße. Die Unbekannten entwendeten aus dem Geschäft Parfüm im geschätzten Wert eines unteren vierstelligen Eurobetrages. Eine Mitarbeiterin bemerkte den Diebstahl und beabsichtigte die Täter aufzuhalten, was allerdings misslang. Die Männer flüchteten in Richtung Marktplatz. Die Unbekannten können wie folgt beschrieben werden: Augenscheinlich ...

    mehr
  • 17.04.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Diebstahl von Grundstück

    Amt Creuzburg (Wartburgkreis) (ots) - Ein oder mehrere unbekannte Personen begaben sich widerrechtlich auf ein Grundstück in der Carl-Grübel-Straße. Dort öffneten der oder die Täter gewaltsam unter anderem eine Schuppentür und entwendeten eine Simson S51, diverses Werkzeug sowie andere Gegenstände. Die Tat wurde gestern, 17.00 Uhr polizeilich bekannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0093860/2026) entgegen. (jd) Rückfragen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren