LPI-GTH: Kleinbrand
Walterhausen (Landkreis Gotha) (ots)
Zwei Altpapiercontainer in der Heinrich-Schwerdt-Straße gerieten in den späten Stunden des gestrigen Tages in Brand. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und löschte das Feuer. Es entstand geringer Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell