LPI-GTH: Diebstahl von Grundstück
Amt Creuzburg (Wartburgkreis) (ots)
Ein oder mehrere unbekannte Personen begaben sich widerrechtlich auf ein Grundstück in der Carl-Grübel-Straße. Dort öffneten der oder die Täter gewaltsam unter anderem eine Schuppentür und entwendeten eine Simson S51, diverses Werkzeug sowie andere Gegenstände. Die Tat wurde gestern, 17.00 Uhr polizeilich bekannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0093860/2026) entgegen. (jd)
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