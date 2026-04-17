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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl von Grundstück

Amt Creuzburg (Wartburgkreis) (ots)

Ein oder mehrere unbekannte Personen begaben sich widerrechtlich auf ein Grundstück in der Carl-Grübel-Straße. Dort öffneten der oder die Täter gewaltsam unter anderem eine Schuppentür und entwendeten eine Simson S51, diverses Werkzeug sowie andere Gegenstände. Die Tat wurde gestern, 17.00 Uhr polizeilich bekannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0093860/2026) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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