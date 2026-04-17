LPI-GTH: Diebstahl von Grundstück

Gehren (Ilm-Kreis) (ots) - Als ein 22-jähriger Fahrer eines Mercedes in den frühen Morgenstunden des heutigen Tages auf der L1047 Richtung Möhrenbach fuhr, querte plötzlich ein Hirsch die Fahrbahn. Es kam zur Kollision mit dem Wildtier. Infolgedessen war der Mercedes nicht mehr fahrbereit. Der Hirsch lief davon. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Personen wurden nicht verletzt. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: ...

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