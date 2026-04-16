LPI-GTH: Wildunfall

Gotha (ots) - In der Zeit zwischen dem 12. April, 10.00 Uhr und gestern, 10.00 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang Unbekannte unter anderem eine Wachtel aus einem Garten in der Sonneborner Straße. Zudem wurde Sachschaden in Höhe eines unteren dreistelligen Eurobetrages verursacht. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0092568/2026) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

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