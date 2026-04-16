LPI-GTH: Lautstarke Rufe
Gotha (ots)
Ein 35-Jähriger bedrohte gestern am frühen Abend einen 20-Jährigen verbal. Die Polizei kam in der Lindemannstraße zum Einsatz und erteilte im weiteren Verlauf dem 35 Jahre alten Mann einen Platzverweis. Ein Verfahren gegen ihn wurde eingeleitet. (jd)
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