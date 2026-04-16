LPI-GTH: Alkoholisiert auf Fahrrad
Döllstädt (Landkreis Gotha) (ots)
Eine 32-jährige Fahrradfahrerin befuhr gestern, am späten Abend, die Herbsleber Straße und wurde dabei einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,0 Promille. Zudem reagierte ein Drogenvortest positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und zu Beweiszwecken eine Blutentnahme angeordnet. Ein entsprechendes Verfahren gegen die 32 Jahre alte Frau wurde eingeleitet. (jd)
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