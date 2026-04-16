LPI-GTH: Alkoholisiert auf Fahrrad

Ilmenau (ots) - Unter anderem zwei Fahrräder entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen aus einem Fahrradraum eines Mehrfamilienhauses in der Richard-Bock-Straße. Bei dem Beutegut handelt es sich um ein violettes Mountainbike "Cube" sowie ein Mountainbike der Marke "Bionicon" in den Farben Schwarz und Rot im Gesamtwert von circa 2.200 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen dem 13. April, 16.30 Uhr und gestern, 16.45 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau ...

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