LPI-GTH: Berauscht

Eisenach (ots) - Gestern Abend kam es gegen 23.00 Uhr im Flur eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße zur Umsetzung eines unbekannten Gegenstands. Durch die entstandene Druckwelle wurden Fensterscheiben und eine Haustür zerstört. Außerdem wurden zwei abgestellte Kinderwagen in Mitleidenschaft gezogen sowie drei im Innenhof geparkte Pkw beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Derzeit liegen keine Hinweise auf eine politische Tatmotivation vor, Bezüge zu ...

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