LPI-GTH: Berauscht
Gotha (ots)
In der Mönchelsstraße wurde gestern Abend ein 30-jähriger Fahrer eines Opel einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein dabei durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 30-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ihm drohen ein empfindliches Bußgeld sowie Fahrverbot. (jd)
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