LPI-GTH: Straße temporär gesperrt

Nesse-Apfelstädt (Landkreis Gotha) (ots) - Eine 64-jährige Fahrerin eines Seat befuhr heute Mittag die B7 in Gamstädt in Richtung Gotha. Im Kreuzungsbereich kam die Frau nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend mit der Ampelanlage. Der Seat war infolgedessen nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Durch den Zusammenstoß wurde die Ampel derart beschädigt, dass sie nicht mehr funktionstüchtig war. Personen wurden nach derzeitigen Erkenntnissen ...

mehr