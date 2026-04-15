LPI-GTH: Straße temporär gesperrt
Werra-Suhl-Tal (Wartburgkreis) (ots)
Aufgrund eines Verkehrsunfalles wurde die Bahnhofstraße gestern Nachmittag temporär voll gesperrt. Ein 57-jähriger Opel-Fahrer befuhr die Straße von der Werrastraße kommend, während ein 19-jähriger Fahrer eines VW in entgegengesetzte Richtung fuhr. Im Bereich einer Engstelle kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Infolgedessen waren beiden Pkw nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Personen wurden nicht verletzt. (jd)
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