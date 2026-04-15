LPI-GTH: Kollision
Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)
Ein Verkehrsunfall ereignete sich gestern Mittag in der Turnvater-Jahn-Straße. Eine 66-jährige Fahrerin eines Ford beabsichtigte von einem Supermarktparkplatz nach links auf die Fahrbahn aufzufahren. Gleichzeitig überquerte ein 85-jähriger Fußgänger die Straße. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Durch die Kollision wurde der Fußgänger leicht verletzt und kam mittels Krankenwagen in ein Krankenhaus. (jd)
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