LPI-GTH: Aufgefahren
Eisenach (ots)
Ein 68-Jähriger befuhr heute Vormittag die Rennbahn aus Richtung Mühlhäuser Straße. Offenbar bemerkte er zu spät, dass vor ihm ein 82 Jahre alter Mercedes-Fahrer verkehrsbedingt halten musste und fuhr mit seinem Citroen auf. Die im Citroen befindliche 56-jährige Beifahrerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus. Es kam kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen. (ah)
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