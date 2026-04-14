LPI-GTH: Kollision
Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)
Ein Verkehrsunfall ereignete sich gestern Mittag in der Ichtershäuser Straße. Ein 63-jähriger Fahrer eines Ford befuhr die Straße in Richtung Stadtzentrum. Augenscheinlich übersah er das Rotlicht der Ampelanlage und kollidierte infolgedessen mit einem aus dem Bierweg kommenden Rettungswagen. Der 63-Jährige sowie der 54-jährige Rettungswagenfahrer und dessen 22-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. (jd)
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