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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gartenhütte beschädigt

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Die Fensterscheibe einer Gartenlaube einer Gartenanlage in der Straße "Am Mühlgraben" beschädigten unbekannte Personen. Der oder die Täter verursachten den Schaden in Höhe von circa 500 Euro in der Zeit zwischen dem 06. April, 10.00 Uhr und gestern, 09.40 Uhr. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0090613/2026) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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