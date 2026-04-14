LPI-GTH: Gartenhütte beschädigt
Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)
Die Fensterscheibe einer Gartenlaube einer Gartenanlage in der Straße "Am Mühlgraben" beschädigten unbekannte Personen. Der oder die Täter verursachten den Schaden in Höhe von circa 500 Euro in der Zeit zwischen dem 06. April, 10.00 Uhr und gestern, 09.40 Uhr. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0090613/2026) entgegen. (jd)
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