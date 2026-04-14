LPI-GTH: Scheibe beschädigt
Espenfeld (Ilm-Kreis) (ots)
In der Zeit zwischen dem 12. April, 21.30 Uhr und gestern, 08.30 Uhr beschädigten ein oder mehrere Unbekannte die Seitenscheibe eines geparkten Seat. Entwendet wurde augenscheinlich nichts. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0090621/2026) entgegen. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell