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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl von Baustellengelände

Bittstädt (Ilm-Kreis) (ots)

Von einem Baustellengelände in der Friedhofstraße entwendeten ein oder mehrere bislang Unbekannte unter anderem mehrere Standfüße für Bauzäune. Der Beuteschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Zusätzlich entstand Sachschaden in Höhe eines unteren dreistelligen Eurobetrages. Die Tatzeit liegt zwischen dem 09. April, 12.00 Uhr und gestern, 08.00 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0090583/2026) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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