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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrräder entwendet

Gotha (ots)

Zwei in der Cosmarstraße gesicherte Fahrräder entwendeten Unbekannte in der zurückliegenden Nacht. Bei dem Beutegut handelt es sich um ein Fahrrad der Marke "Cube" in der Farbe Grau sowie ein Fahrrad der Marke "Bulls" in den Farben Grün, Schwarz und Violett. Der Beuteschaden beträgt ungefähr 3.000 Euro. Die Tat wurde heute, gegen 04.00 Uhr polizeilich bekannt. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0091032/2026) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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