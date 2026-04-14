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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Solarpaneel entwendet

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots)

Ein Unbekannter begab sich gestern, gegen 22.00 Uhr widerrechtlich auf ein Grundstück in der Löbersgasse. Im weiteren Verlauf entwendete die männliche Person ein Solarpaneel. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei dem Unbekannten um eine männliche Person im geschätzten Alter zwischen 30 und 40 Jahren. Der Mann war dunkel gekleidet und trug eine "runde Mütze". Zudem soll er mit dem Beutegut in Richtung Werrabrücke geflohen sein. Hinweise zum unbekannten Täter oder dessen Aufenthaltsort, nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0090943/2026) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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