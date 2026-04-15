LPI-GTH: Fensterscheiben beschädigt
Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)
Ein oder mehrere unbekannte Personen begaben sich widerrechtlich auf mehrere Gartengrundstücke einer Kleingartenanlage im Bereich Mühlweg. Im weiteren Verlauf beschädigten der oder die Täter Fensterscheiben mehrerer Gartenlauben. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt. Die Tat wurde gestern, gegen 09.15 Uhr bekannt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0091618/2026) entgegen. (jd)
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