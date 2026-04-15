LPI-GTH: Fensterscheiben beschädigt

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Ein oder mehrere Unbekannte begaben sich widerrechtlich auf ein Grundstück in der Rabenholder Hohle und entwendeten aus einem Außenkeller unter anderem Lebensmittelkonserven. Weiterhin beschädigten der oder die Täter ein Fliegengitter eines zum Einfamilienhaus gehörenden Fensters. Ob die unbekannten Personen beabsichtigten in das Wohnhaus einzudringen, ist derzeit noch unklar. Die Tat wurde am 11. April, in der Zeit zwischen 12.00 Uhr und ...

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