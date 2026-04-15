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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fensterscheiben beschädigt

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Ein oder mehrere unbekannte Personen begaben sich widerrechtlich auf mehrere Gartengrundstücke einer Kleingartenanlage im Bereich Mühlweg. Im weiteren Verlauf beschädigten der oder die Täter Fensterscheiben mehrerer Gartenlauben. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt. Die Tat wurde gestern, gegen 09.15 Uhr bekannt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0091618/2026) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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