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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wildunfall

Nesse-Apfelstädt (Landkreis Gotha) (ots)

Ein 25-jähriger Fahrer eines VW befuhr in den frühen Stunden des heutigen Tages die K25 von Ingersleben in Richtung Bischleben als plötzlich ein Biber die Fahrbahn querte. Es kam zur Kollision mit dem Wildtier. Dieses verendete an der Unfallstelle. Am VW entstand unfallbedingter Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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