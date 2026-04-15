Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Gestern Abend kam es gegen 23.00 Uhr im Flur eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße zur Umsetzung eines unbekannten Gegenstands. Durch die entstandene Druckwelle wurden Fensterscheiben und eine Haustür zerstört. Außerdem wurden zwei abgestellte Kinderwagen in Mitleidenschaft gezogen sowie drei im Innenhof geparkte Pkw beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Derzeit liegen keine Hinweise auf eine politische Tatmotivation vor, Bezüge zu zurückliegenden Straftaten im Stadtgebiet können momentan nicht hergestellt werden. Die Polizei Eisenach sucht Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder zum Sachverhalt als solches geben können. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0092011/2026 entgegengenommen. (ah)

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