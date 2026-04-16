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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Vereinsfahrzeug

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Aus einem in der Richard-Wagner-Straße geparkten VW eines Vereines, entwendeten ein oder mehrere Unbekannte unter anderem einen Laptop. Der Gesamtwert des Beutegutes wird auf 4.000 Euro geschätzt. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 04. April, 18.00 Uhr und gestern, 18.00 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0092787/2026) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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