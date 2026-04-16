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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrräder entwendet

Ilmenau (ots)

Unter anderem zwei Fahrräder entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen aus einem Fahrradraum eines Mehrfamilienhauses in der Richard-Bock-Straße. Bei dem Beutegut handelt es sich um ein violettes Mountainbike "Cube" sowie ein Mountainbike der Marke "Bionicon" in den Farben Schwarz und Rot im Gesamtwert von circa 2.200 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen dem 13. April, 16.30 Uhr und gestern, 16.45 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0092813/2026) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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  • 16.04.2026 – 09:00

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    Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Aus einem in der Richard-Wagner-Straße geparkten VW eines Vereines, entwendeten ein oder mehrere Unbekannte unter anderem einen Laptop. Der Gesamtwert des Beutegutes wird auf 4.000 Euro geschätzt. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 04. April, 18.00 Uhr und gestern, 18.00 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0092787/2026) ...

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