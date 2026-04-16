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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Achtung Trickbetrug - Aktuell Anrufe im Umkreis Waltershausen

Landkreis Gotha (ots)

Gestern wurden der Gothaer Polizei vier Fälle von versuchtem 
Trickbetrug gemeldet. Mehrere Personen (57, 68, zweimal 86/ alle 
weiblich) erhielten einen Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten.
Der vermeintliche Polizist teilte den Angerufenen mit, dass es in der
Nachbarschaft vermehrt zu Einbrüchen gekommen sei. Im Zuge dessen 
versuchte der unbekannte Anrufer mittels Nachfragen Erkenntnisse über
vorhandene Vermögenswerte der potentiellen Opfer zu erlangen.
Die Frauen beendeten die Gespräche, sodass kein Vermögensschaden 
entstand.
AKTUELL kommt es im Bereich Waltershausen zu eben diesen Anrufen.
Die Polizei weist darauf hin:
 
-Rufen Sie im Zweifel bei der Behörde an, von der die Amtsperson
stammen soll. Wichtig hierbei ist, dass Sie sich die Telefonnummer
selber heraussuchen.
-Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.
 
 
Da die Betrüger hauptsächlich Senioren als potentielle Opfer 
auswählen, empfiehlt die Polizei Angehörigen mit ihren Eltern über 
diese Art der Betrugsmasche zu sprechen. Weitergehende Informationen 
zum Thema finden Sie im Internet unter https://www.polizei-beratung.d
e/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/ oder bei 
der Polizeilichen Beratungsstelle der Landespolizeiinspektion Gotha 
unter 03621-781504. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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