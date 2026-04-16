Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Achtung Trickbetrug - Aktuell Anrufe im Umkreis Waltershausen

Landkreis Gotha (ots)

Gestern wurden der Gothaer Polizei vier Fälle von versuchtem Trickbetrug gemeldet. Mehrere Personen (57, 68, zweimal 86/ alle weiblich) erhielten einen Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten. Der vermeintliche Polizist teilte den Angerufenen mit, dass es in der Nachbarschaft vermehrt zu Einbrüchen gekommen sei. Im Zuge dessen versuchte der unbekannte Anrufer mittels Nachfragen Erkenntnisse über vorhandene Vermögenswerte der potentiellen Opfer zu erlangen. Die Frauen beendeten die Gespräche, sodass kein Vermögensschaden entstand. AKTUELL kommt es im Bereich Waltershausen zu eben diesen Anrufen. Die Polizei weist darauf hin: -Rufen Sie im Zweifel bei der Behörde an, von der die Amtsperson stammen soll. Wichtig hierbei ist, dass Sie sich die Telefonnummer selber heraussuchen. -Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. Da die Betrüger hauptsächlich Senioren als potentielle Opfer auswählen, empfiehlt die Polizei Angehörigen mit ihren Eltern über diese Art der Betrugsmasche zu sprechen. Weitergehende Informationen zum Thema finden Sie im Internet unter https://www.polizei-beratung.d e/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/ oder bei der Polizeilichen Beratungsstelle der Landespolizeiinspektion Gotha unter 03621-781504. (jd)

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