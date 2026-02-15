Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bergen

FFW Bergen: 23 neue Einsatzkräfte für die Stadtfeuerwehr Bergen - Erfolgreicher Abschluss der QS 1 Ausbildung

Bild-Infos

Download

11 weitere Medieninhalte

Bergen (ots)

In der Zeit vom 19. Januar bis zum 14. Februar 2026 führte die Stadtfeuerwehr Bergen die Modulare Grundlagenausbildung zur Qualifikationsstufe "Einsatzfähig" (QS1) durch. Insgesamt 23 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Stadtgebiet stellten sich dieser Ausbildung und legten damit den Grundstein für ihren aktiven Einsatzdienst. Den Abschluss bildete am 14. Februar eine umfassende Abschlussveranstaltung mit Kompetenznachweis. Am Prüfungstag wurde das erlernte Wissen und Können in mehreren praxisnahen Stationen überprüft. Dabei mussten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter anderem einen dreiteiligen Löschangriff aufbauen, eine Leiter fachgerecht in Stellung bringen sowie die Wasserentnahme aus einem offenen Gewässer durchführen. Darüber hinaus galt es, verschiedene Feuerwehrgerätschaften wie beispielsweise Systemtrenner und Strahlrohre zu erklären und deren Handhabung zu erläutern. Auch das sichere Beherrschen feuerwehrtechnischer Knoten war Bestandteil der Prüfung. Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt lag im Bereich der Ersten Hilfe. An einer entsprechenden Station mussten eine Schnittverletzung fachgerecht versorgt sowie eine bewusstlose Person betreut werden. Damit wurde deutlich, dass neben dem feuerwehrtechnischen Wissen auch medizinische Grundkenntnisse unverzichtbar für den Einsatzdienst sind. Alle 23 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und dürfen sich nun über die erreichte Qualifikationsstufe "Einsatzfähig" freuen. Die Stadtfeuerwehr Bergen gratuliert herzlich und bedankt sich bei allen Ausbilderinnen und Ausbildern für ihr großes Engagement.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bergen, übermittelt durch news aktuell