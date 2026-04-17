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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Parfüm entwendet

Gotha (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer begaben sich gestern, gegen 11.00 Uhr 
in einen Drogeriemarkt in der Jüdenstraße. Die Unbekannten 
entwendeten aus dem Geschäft Parfüm im geschätzten Wert eines unteren
vierstelligen Eurobetrages. Eine Mitarbeiterin bemerkte den Diebstahl
und beabsichtigte die Täter aufzuhalten, was allerdings misslang. Die
Männer flüchteten in Richtung Marktplatz. Die Unbekannten können wie 
folgt beschrieben werden:

    Augenscheinlich arabischer Phänotyp
    circa 180-190 cm groß
    einer mit Jogginghose und dunkler Daunenjacke bekleidet
    einer mit blauer Jeans und dunkler Daunenjacke bekleidet
    beide trugen dunkle Schuhe
    schwarze Haare, nach hinten gegelt
    führten einen blauen Rucksack und eine dunkle Sporttasche mit 
sich.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den unbekannten Männern oder
deren Aufenthaltsort tätigen können. Hinweise nimmt die Polizei Gotha
unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0093475/2026) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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