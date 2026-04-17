Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Parfüm entwendet

Gotha (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer begaben sich gestern, gegen 11.00 Uhr in einen Drogeriemarkt in der Jüdenstraße. Die Unbekannten entwendeten aus dem Geschäft Parfüm im geschätzten Wert eines unteren vierstelligen Eurobetrages. Eine Mitarbeiterin bemerkte den Diebstahl und beabsichtigte die Täter aufzuhalten, was allerdings misslang. Die Männer flüchteten in Richtung Marktplatz. Die Unbekannten können wie folgt beschrieben werden: Augenscheinlich arabischer Phänotyp circa 180-190 cm groß einer mit Jogginghose und dunkler Daunenjacke bekleidet einer mit blauer Jeans und dunkler Daunenjacke bekleidet beide trugen dunkle Schuhe schwarze Haare, nach hinten gegelt führten einen blauen Rucksack und eine dunkle Sporttasche mit sich. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den unbekannten Männern oder deren Aufenthaltsort tätigen können. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0093475/2026) entgegen. (jd)

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