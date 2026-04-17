LPI-GTH: Alkoholisiert
Gotha (ots)
In der Seebergstraße kontrollierten Polizeibeamte in den frühen Morgenstunden des heutigen Tages einen 41-jährigen Fahrer eines VW im Rahmen einer Verkehrskontrolle. Ein dabei durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von knapp 1,4 Promille. Außerdem reagierte ein Drogenvortest positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wurde ein Verfahren eingeleitet. (jd)
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