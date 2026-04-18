Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Container aufgebrochen und Kabel gestohlen

Stadtilm, Ilm-Kreis (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Zutritt zu einem Grundstück Am Haunberg. Hier öffneten der oder die Täter gewaltsam einen Container und entwendeten aus diesem mehrere Elektro- und Handwerkzeuge. Weiterhin demontierten die Unbekannten zahlreiche Kabel und beschädigten einen benachbarten Briefkasten. Der Gesamtschaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03677/601124, Bezugs-Nr. 0095193/2026 zu melden. (jk)

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