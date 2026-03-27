Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover und der Polizei: Tötungsdelikt in Hameln

Hameln (ots)

Am Donnerstagabend (26.03.2026) wurde eine 67-Jährige Opfer eines Tötungsdelikts. Zuvor erschien ein 72-jähriger Mann unaufgefordert auf der Wache der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden und gab an, dass seine Ehefrau verstorben sei.

Im Rahmen der ersten Befragung ergaben sich Hinweise auf ein vorausgegangenes Streitgeschehen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es zunächst zu verbalen Auseinandersetzungen gekommen sein, in deren Verlauf der Beschuldigte seine Ehefrau durch Einwirkung auf den Hals getötet haben soll.

Unverzüglich wurden Einsatzkräfte der Polizei sowie ein Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug zur Wohnanschrift der Eheleute entsandt. Der eingesetzte Notarzt konnte nur noch den Tod der 67-Jährigen feststellen.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft prüft die Beantragung eines Untersuchungshaftbefehls. Die Obduktion der Verstorbenen wurde durch das zuständige Gericht angeordnet.

Das zuständige Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Presseauskünfte sind ausschließlich an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hannover, Herrn Eisenhauer, zu richten.

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