Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunken am Steuer

Dachwig / LK Gotha (ots)

Ein 67jähriger Daciafahrer hat am Freitagnachmittag gegen 17:00 Uhr beim Auffahren auf die B176 in Höhe der Ortslage Dachwig einen herannahenden Pkw übersehen und ist mit diesem kollidiert. Die Beamten, welche den Unfall aufnahmen, stellten unvermittelt fest, dass der Unfallverursacher erheblich unter Alkoholeinfluss stehen muss. Beim anschließenden Atemalkoholtest brachte er es zu seinem Verwundern auf einen Wert von 2,81 Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. (ri)

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