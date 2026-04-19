Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Von allen Sinnen

Drei Gleichen / LK Gotha (ots)

Am Freitag gegen 20:30 Uhr meldete ein Zeuge aus Wandersleben, dass ein junger Mann in der Ortslage Streit sucht. Beamte suchten die Ortslage ab und konnten den jungen Mann zunächst nicht feststellen. Auf dem Rückweg nach Gotha fuhr der junge Mann mit einem Fahrrad auf der Straße in Richtung Mühlberg plötzlich vor ihnen. Die Beamten sahen wie er in Schlangenlinien fuhr und plötzlich mit dem Drahtesel umfiel. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten eine Beeinflussung von Alkohol und Drogen fest, welche geeignet war ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr einzuleiten. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und stellten das Fahrrad sicher. Weitere Straftaten, welche der 23jährige in seinem Delirium begangen hatte und diesem auch eindeutig zuzrechnen waren, wurden in diesem Zusammenhang ebenso mit einer Anzeige bedacht. (ri)

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