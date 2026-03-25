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Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Falscher Wasserwerker beraubt 74-jährige im Stadtteil Mitte - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven wurde am heutigen Mittwochmorgen, 25. März, zu einem Raub in einer Wohnung im Stadtteil Mitte alarmiert.

Nach ersten Erkenntnissen hatte gegen 07.20 Uhr ein Mann an der Wohnungstür der Dame in der Deichstraße geklingelt. Er gab sich als Wasserwerker aus. Er müsse aufgrund eines Wasserschadens alle Leitungen in dem Mehrfamilienhaus überprüfen. Die Frau ließ den Mann daraufhin in ihr Badezimmer. Als sie Verdacht schöpfte hielt der Mann sie grob fest, worauf sie um Hilfe schrie. Aufmerksame Nachbarn kamen ihr zu sofort Hilfe und alarmierten auch die Polizei über den Notruf 110. Der Mann, der als 25-35 Jahre alt, mit dunklen Haaren, Oberlippenbart und bekleidet mit einer hellen Jacke sowie einer schwarzen Hose, beschrieben wird, flüchtete in Richtung Prager Straße. Vermutlich war bei der Tatausführung noch ein zweiter Täter beteiligt, über den jedoch bislang keine Angaben gemacht werden können. Offenbar hatten die Täter eine Schmucktasche mit diversem Schmuck entwendet.

Die Polizei Bremerhaven ermittelt nun wegen Raubes und bittet alle Personen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, sich unter Telefonnummer 0471/953-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Telefon: 0471/9531401
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

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