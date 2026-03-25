Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Gas und Bremse verwechselt - Mercedes fährt gegen Hauswand

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven wurde am gestrigen Dienstagnachmittag, 24. März, zu einem ungewöhnlichen Unfall im Stadtteil Geestemünde alarmiert.

Über den Polizeinotruf 110 wurde der Einsatzleitstelle gegen 15.45 Uhr gemeldet, dass ein Auto in der Grashoffstraße in den Eingangsbereich eines Geschäftes gefahren sei. Den schnell eingetroffenen Einsatzkräften des Verkehrsunfalldienstes der Polizei Bremerhaven bot sich ein größeres Schadensbild. Ein Mercedes stand im Eingangsbereich eines Geschäftes und zwei weitere beschädigte Autos standen auf dem Parkstreifen. Nach ersten Erkenntnissen hatte der 81jähriger Fahrzeugführer versucht, am Fahrbahnrand auf dem dortigen Parkstreifen einzuparken. Dabei verwechselte er offenbar Gas und Bremse und kollidierte zunächst mit dem vor ihm stehenden Toyota. Dabei wurde dieser auf den davorstehenden Opel geschoben. Anschließend geriet der Mercedes derart außer Kontrolle, dass er über den Gehweg in den Eingangsbereich des dortigen Geschäftes fuhr. Trümmerteile des Gebäudes lagen auf dem Fahrzeug. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall, trotz des Schadensbildes, niemand verletzt. Alle kamen mit dem Schrecken davon. Einsatzkräfte des alarmierten Technischen Hilfwerkes beseitigten die Trümmerteile und sicherten das Gebäude.

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