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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Drogeneinfluss

Eisenach (ots)

Auf der Mühlhäuser Straße wurde am Samstag, kurz vor 03:00 Uhr, ein 22-jähriger Fahrer eines E-Scooters angehalten und kontrolliert. Ein vor Ort durchgeführter Drogentest verlief positiv auf Cannabis. Eine Blutentnahme, die Unterbindung der Weiterfahrt und die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens waren die Folge. (Bezugsnummer 0095030/2026) (sus)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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