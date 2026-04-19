LPI-GTH: Vorfahrt genommen
Werra-Suhl-Thal (ots)
In Berka/Werra kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Eine 19-jährige Hondafahrerin missachtete die Vorfahrt und kollidierte an der Kreuzung Bahnhofstraße Ecke Kirchstraße mit dem Audi eines 37-jährigen Fahrers. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden. Verletzt wurde niemand. (Bezugsnummer 0095015/2026) (sus)
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