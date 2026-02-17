Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Kontrolle über Auto verloren - Mutter und zwei Kinder erfasst

Wiesbaden (ots)

Kontrolle über Auto verloren - Mutter und zwei Kinder erfasst, Wiesbaden, Saarstraße, Dienstag, 17.02.2026, 15:15 Uhr

(zi)Am Dienstagnachmittag wurden an einer Bushaltestelle in der Saarstraße eine Mutter und ihre beiden Kinder von einem Auto erfasst und verletzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge wollte der 22-jährige Fahrer eines BMW gegen 15.15 Uhr von der Erich-Ollenhauer-Straße nach links in die Saarstraße abbiegen, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und von der Straße abkam. Der Pkw kollidierte zunächst mit einem Verkehrszeichen und erfasste anschließend die an der dortigen Bushaltestelle befindliche 32-jährige Mutter sowie die beiden in einem Kinderwagen befindlichen Kleinkinder. Die Frau und die beiden Kinder wurden bei dem Zusammenstoß verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein unabhängiger Sachverständiger zur genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs zur Unfallstelle gerufen. Darüber hinaus wurde bei dem Fahrzeugführer aufgrund des Verdachts des Betäubungsmittelkonsums eine Blutentnahme durchgeführt. Am Fahrzeug sowie dem Verkehrsschild entstand ein Sachschaden von ca. 6000,- EUR.

Für die Zeit der Unfallaufnahme sowie der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Saarstraße stadteinwärts ab der Erich-Ollenhauer-Straße bis 18:05 Uhr vollgesperrt.

