Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++ Versuchter Einbruch in Geldinstitut+++Bedrohung mit Messer+++Schlägereien+++Einbrüche

Wiesbaden (ots)

1. Versuchter Einbruch in Geldinstitut,

Wiesbaden-Dotzheim, Aunelstraße, Freitag, 13.02.2026, 23:20 Uhr

(jw) Am Freitagabend versuchten zwei unbekannte Täter in ein Geldinstitut in Wiesbaden-Dotzheim einzubrechen.

Durch den Sicherheitsdienst konnte bei einer routinemäßigen Kontrolle gegen 23:30 Uhr festgestellt werden, dass die Foyertür der Bank in der Aunelstraße beschädigt worden war. Nach ersten Ermittlungen am Tatort, schienen die Täter vergeblich versucht zu haben, die Glastür mit einem Kanaldeckel einzuwerfen. Anschließend flüchteten beide Personen in Richtung der Dörrgasse.

Durch den Einbruchsversuch entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 5.000EUR.

Laut Angaben der Zeugen soll der erste Täter ca. 35-40 Jahre alt, 170cm-180cm groß und mit einer blauen Jacke mit Kapuze bekleidet gewesen sein. Der zweite Täter soll ca. gleichalt, 180cm-190cm groß und mit einer schwarz - roten Jacke mit Kapuze bekleidet gewesen sein.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei unter der 0611/345-0 entgegen.

2. Bedrohung mit Messer,

Wiesbaden, Schwalbacher Straße, Samstag, 14.02.2026, 20:50 Uhr

(mm) Am Samstagabend wurde ein 16-Jähriger in der Schwalbacher Straße mit einem Messer bedroht.

Am Samstagabend gegen 20:50 Uhr führte Augenkontakt in der Schwalbacher Straße zwischen sich begegnenden Personengruppen, erst zu wüsten Beschimpfungen und im weiteren Verlauf zu einer Bedrohung mit einem Klappmesser. Verletzt wurde hierbei niemand.

Der unbekannte Täter konnte als männlich, ca. 20-27 Jahre alt, kräftig / muskulös beschrieben werden und war in Begleitung einer jungen Frau.

Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei unter 0611/345-0 zu melden.

3. Gefährliche Körperverletzung unter Einsatz eines Pfeffersprays und Drohung eines Messers, Wiesbaden, Jahnstraße, Samstag, 14.02.2026, 21:05 Uhr

(mm) Am Samstagabend gegen 21:05 Uhr wurde ein 15-Jähriger in der Wiesbadener Innenstadt durch Schläge und Tritte leicht verletzt.

Während einer gemeinsamen Busfahrt am Samstagabend aus dem Schelmengraben in die Innenstadt, kam es zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen zwei Gruppen jugendlichen Alters.

Als man sich in der Jahnstraße diesbezüglich aussprechen wollte, wurde ein 15-Jähriger zunächst mittels Pfefferspray angegriffen und von mindestens zwei Personen geschlagen, bzw. versucht zu schlagen. Des Weiteren bedrohte eine weitere Person die Gruppe um den Geschädigten verbal mit dem Einsatz eines Messers.

Der 15-Jährige wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt.

Die Täter sollen ca. 14-17 Jahre alt, von südländischer Erscheinung, ca. 175 und schlanker Statur gewesen sein. Alle drei waren mit dunklen Joggingklamotten bekleidet.

Zeugen aus dem Bus oder im Bereich der Jahnstraße werden gebeten sich beim Haus des Jugendrechts unter 0611/345-0 zu melden.

4. Randalierer,

Wiesbaden, Saalgasse Samstag 14.02.2026, 23:25 Uhr

(mm) In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 23:25 Uhr in der Wiesbadener Innenstadt zu einer Sachbeschädigung.

Ein 41-jähriger Wiesbadener lief in der Nacht von Samstag auf Sonntag durch die Wiesbadener Innenstadt, schrie und griff zunächst Passanten am Römertor an, bevor er an einer Außenterrasse am Kranzplatz weiter randalierte und einen Blumenkübel beschädigte.

Am Kranzplatz konnte der Wiesbadener sodann durch die alarmierten Streifen festgestellt und zu Boden gebracht werden.

Aufgrund des seines Rauschzustandes wurde der Wiesbadener zur Ausnüchterung im Polizeigewahrsam behalten.

An dem Blumenkübel entstand geringer Sachschaden.

Er wird sich für den durch ihn entstandenen Schaden in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

5. Wohnungseinbruch,

Mainz-Kastel, Steinern Straße Samstag 14.02.2026, 12:00 - 19:00 Uhr

(mm) Im Laufe des Samstags kam es zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Mainz-Kastel in der Steinern Straße.

Ein oder mehrere unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit einer Wohnungsinhaberin aus und verschafften sich im Laufe des Samstagnachmittags Zugang zu deren Wohnräumen, indem diese ein Fenster aufbrachen.

Anschließend konnte der oder die Täter die Wohnung durchsuchen und unerkannt flüchten.

An dem Fenster entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren hundert Euro.

Die Ermittlungen werden von der Wiesbadener Kriminalpolizei übernommen.

