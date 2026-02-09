Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Meldung über schußwaffenähnlichen Gegenstand löst Polizeieinsatz aus+++

Wiesbaden (ots)

Meldung über schußwaffenähnlichen Gegenstand löst Polizeieinsatz aus, Wiesbaden - Westend, Wellritzstraße, Montag, 09.02.2026, 17:30 Uhr

(nm) Am frühen Montagabend kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Wellritzstraße zu einem größeren Polizeieinsatz.

Gegen 17:30 Uhr meldete eine Anwohnerin, dass eine männliche Person mit einem schußwaffenähnlichen Gegenstand in der Hand vor ihrer Wohnungstür stehen würde. Aufgrund dieser Mitteilung wurden zahlreiche Polizeikräfte dorthin entsandt. Im Rahmen der Absuche des Hauses sowie der angrenzenden Wohnobjekte, konnten keine verdächtigen Personen oder Gegenstände festgestellt werden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Im Rahmen des Einsatzes kam es zur Sperrung der Wellritzstraße im Bereich des Wohnhauses.

