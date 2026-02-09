PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Meldung über schußwaffenähnlichen Gegenstand löst Polizeieinsatz aus+++

Wiesbaden (ots)

Meldung über schußwaffenähnlichen Gegenstand löst Polizeieinsatz aus, Wiesbaden - Westend, Wellritzstraße, Montag, 09.02.2026, 17:30 Uhr

(nm) Am frühen Montagabend kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Wellritzstraße zu einem größeren Polizeieinsatz.

Gegen 17:30 Uhr meldete eine Anwohnerin, dass eine männliche Person mit einem schußwaffenähnlichen Gegenstand in der Hand vor ihrer Wohnungstür stehen würde. Aufgrund dieser Mitteilung wurden zahlreiche Polizeikräfte dorthin entsandt. Im Rahmen der Absuche des Hauses sowie der angrenzenden Wohnobjekte, konnten keine verdächtigen Personen oder Gegenstände festgestellt werden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Im Rahmen des Einsatzes kam es zur Sperrung der Wellritzstraße im Bereich des Wohnhauses.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen
Polizeidirektion Wiesbaden
Kommissar vom Dienst

Telefon: (0611) 345-2042
E-Mail: KvD.Wiesbaden.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen
Weitere Meldungen: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren