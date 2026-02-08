Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Angeblicher Wasserschaden führt zu Diebstahl+++Körperverletzungen im Bus enden im Gewahrsam+++In Wohnung eingebrochen+++Autotuning führt zum Erlöschen der Betriebserlaubnis

Wiesbaden (ots)

1. Angeblicher Wasserschaden führt zu Diebstahl, Wiesbaden, Biebrich, Bunsenstraße, Freitag, 06.02.2026, 13:30 Uhr

(js) Am Freitagmittag gaben sich zwei bislang unbekannte Täter als Handwerker aus, da ein angeblicher Wasserschaden dringend behoben werden müsste. Gegen halb zwei klingelten eine Frau sowie ein Mann bei der 94-jährigen Geschädigten und erbaten Einlass in die Wohnung. Da es sich um einen Notfall handeln würde, betraten die "Handwerker" die Wohnung und forderten die Bewohnerin auf, im Bad das Wasser aufzudrehen. Sie begab sich mit der Täterin ins Bad, während der Mann unbeaufsichtigt in der Wohnung war. Als die Geschädigte das Bad verlassen wollte, wurde ihr der Weg versperrt. Nachdem die Personen die Wohnung verlassen hatten, stellte die 94-jährige fest, dass diverse Gegenstände aus dem Wohnzimmerschrank entwendet wurden. Unter anderem wurde Bargeld gestohlen, welches in dem Schrank deponiert war. Die Frau wurde als 30 - 35 Jahre, etwa 1,70 m groß, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, von kräftiger Statur, mit dunklen schulterlangen Haaren beschrieben. Sie trug eine dunkelblaue Daunenjacke, eine dunkle Hose, sprach akzentfreies Deutsch und führte einen Einkaufs-Trolley mit sich. Der Mann war etwa 40-45 Jahre alt, ca. 1,70 m groß, von schlanker Statur, ebenfalls mitteleuropäische Erscheinung und hatte braune Haare. Er trug einen schwarzen Strickpullover mit weißer Aufschrift und eine dunkle Hose. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der 0611/345-0 entgegen.

2. Körperverletzungen im Bus enden im Gewahrsam, Wiesbaden, Dürerplatz / Aarstraße, Freitag, 06.02.2026, 14:10 Uhr und 16:20 Uhr

(js) Nachdem ein 66-jähriger aus dem Rheingau-Taunus-Kreis gleich in zwei Fällen in eine Körperverletzung verwickelt war, durfte er den Rest des Tages im Polizeigewahrsam verbringen. Der Beschuldigte geriet zunächst gegen 14:10 Uhr in einem Linienbus am Dürerplatz mit einem 67-jährigen anderen Fahrgast in Streit, in dessen Verlauf der 66-jährige unvermittelt auf seinen Kontrahenten einschlug. Zwei Stunden später befand sich der Beschuldigte erneut in einem Linienbus in der Aarstraße und fühlte sich von den Blicken eines 29-jährigen Fahrgastes derart provoziert, dass er auch auf diesen unvermittelt einschlug. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens wurde der alkoholisierte 66-jährige in Gewahrsam genommen und durfte auf richterliche Anordnung den Rest des Tages zur Ausnüchterung in einer Zelle verbringen. Ihn erwarten nun die entsprechenden Strafverfahren wegen Körperverletzung. Die beiden Geschädigten wurden durch die Schläge leicht verletzt.

3. In Wohnung eingebrochen, Wiesbaden, Heerstraße, Freitag, 06.02.2026, 10:00 Uhr - 19:30 Uhr

(js) Zu einem Einbruch in eine Wohnung kam es im Verlauf des Freitags in der Nordenstadter Heerstraße. Der unbekannte Täter verschaffte sich Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus und hebelte die Tür einer Wohnung auf. In dem Objekt durchsuchte der Täter ein Zimmer und entwendete diverse Schmuckgegenstände sowie Bargeld, bevor er in unbekannte Richtung flüchtete. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der 0611/345-0 entgegen.

4. Autotuning führt zu Erlöschen der Betriebserlaubnis, Wiesbaden, Mainzer Straße, Samstag, 07.02.2026, 23:13 Uhr

(eh) Nach einer Verkehrskontrolle in der Mainzer Straße in Wiesbaden wurde am Samstagabend ein getuntes Fahrzeug aus dem Verkehr gezogen. Der Mercedes fiel der Streifenbesatzung aufgrund seiner Fahrweise und des aufgemotzten Aussehens auf. Bei der Kontrolle konnte der Fahrer die nötigen Unterlagen für die Umbauten nicht vorlegen. Zudem war die Verkehrssicherheit durch diese Umbauten nicht mehr gegeben. Das Fahrzeug wurde daher sichergestellt und eine Ordnungswidrigkeitsanzeige gefertigt. Der Besitzer wird das Fahrzeug wieder in den ursprünglichen Zustand zurückbauen lassen müssen, bevor er wieder am Straßenverkehr teilnehmen darf. Mit den Maßnahmen war der Fahrer nicht einverstanden, beleidigte die Beamten und muss sich hierfür ebenfalls in einem Strafverfahren verantworten.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell