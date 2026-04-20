Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diesel Diebstahl von Baustelle in Ahlhorn +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Zeugen werden zu einem Diesel-Diebstahl in Großenkneten-Ahlhorn gesucht. In der Zeit von Freitag, 17. April 2026, 17:30 Uhr bis Montag, 20. April 2026, 07:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen rund 200 Liter Diesel aus einem Bagger, welcher in Ahlhorn an der Cloppenburger Straße auf einem Baustellengelände geparkt war.

Der entstandene Schaden wird auf rund 400 Euro geschätzt.

Die Polizei Großenkneten nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei unter der Telefonnummer 04435/ 97385-0 zu melden.

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