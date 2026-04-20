Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 20. April 2026, gegen 06:25 Uhr, kam es in Delmenhorst auf der Dwoberger Straße im Kreuzungsbereich zur Landwehrstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei beteiligten Pkw.

Ein 82-jähriger Mann aus Delmenhorst fuhr mit seinem VW auf der Dwoberger Straße in Fahrtrichtung Landwehrstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah der 82-Jährige beim Abbiegen nach links die entgegenkommende und bevorrechtigte 33-jährige Seat-Fahrerin aus Delmenhorst. Es kam in der Folge zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch sich beide Personen leichte Verletzungen zuzogen.

Die 82-jährige Mann und die 33-jährige Frau werden zur weiteren medizinischen Versorgung mit zwei Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Der VW und der Seat waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der entstandene Schaden wurde auf rund 45.000 Euro geschätzt.

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