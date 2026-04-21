Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Schwerer Verkehrsunfall auf der Stromer Landstraße +++ mehrstündige Vollsperrung der Straße

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 20. April 2026, gegen 14:50 Uhr, ereignete sich auf der Stromer Landstraße ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Ein 39-jähriger Fahrer aus Bremen befuhr mit einem Transporter der Marke Nissan die Stromer Landstraße in Fahrtrichtung Bremen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Fahrzeug in einer leichten Kurve nach links in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Trecker-Anhänger-Gespann, das von einem 28-jährigen Mann aus Delmenhorst geführt wurde.

Durch den Zusammenstoß wurde der 39-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Delmenhorst sowie der Freiwilligen Feuerwehr Hasbergen waren mit insgesamt 22 Personen vor Ort und führten die Rettung des Schwerverletzten durch.

Der schwerverletzte Fahrer wurde anschließend durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Der 28-jährige Fahrer des Gespanns erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort medizinisch versorgt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergungsarbeiten musste die Stromer Landstraße bis etwa 19:00 Uhr vollständig gesperrt werden.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell