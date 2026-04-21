Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht in Brake +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 20. April 2026, kam es in der Zeit zwischen 07:20 Uhr und 13:17 Uhr in der Bahnhofstraße in Brake zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein grauer Pkw der Marke Volkswagen war ordnungsgemäß in einer Parklücke gegenüber der Neuwarder Straße abgestellt, als er durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt wurde. Nach ersten Erkenntnissen wurde der linke Außenspiegel des geparkten Fahrzeugs vermutlich beim Vorbeifahren abgefahren.

Der oder die Unfallverursachende entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet und bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der Polizei in Brake unter der Telefonnummer 04401 9350 in Verbindung zu setzen.

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