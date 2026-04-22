Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Taschendiebstahl in Ganderkesee +++ Polizei rät

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 21. April 2026, in der Zeit von 14:30 Uhr bis 14:45 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen die Geldbörse einer 71-jährigen Frau aus dem Action-Geschäft an der Bergedorfer Straße in Ganderkesee.

Der entstandene Schaden wurde auf 250 Euro geschätzt.

Die Polizei Ganderkesee nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Ganderkesee unter 04222 946950 in Verbindung zu setzen.

++ Präventionstipps der Polizei zum Schutz vor Taschendiebstahl ++

Taschendiebe agieren häufig professionell und sind oftmals international vernetzt. Sie nutzen gezielt Situationen mit hohem Personenaufkommen - etwa bei Veranstaltungen, in Geschäften oder in öffentlichen Verkehrsmitteln - um unbemerkt zuzuschlagen. Um das Risiko eines Diebstahls zu minimieren, sollten Gelegenheiten konsequent vermieden werden.

Die Polizei empfiehlt daher:

Tragen Sie Wertsachen möglichst körpernah in verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung.

Führen Sie Hand- und Umhängetaschen stets verschlossen auf der Vorderseite Ihres Körpers.

Legen Sie Geldbörsen nicht in Rollatoren, Einkaufstaschen, Einkaufskörbe oder Einkaufswagen.

Bewahren Sie Bargeld, EC-Karten und Ausweise getrennt voneinander auf.

Die PIN der EC-Karte sollte niemals als Notizzettel in der Geldbörse aufbewahrt werden.

Achten Sie besonders auf Ihr Umfeld, insbesondere wenn Sie angerempelt oder abgelenkt werden.

Lassen Sie Ihre Handtasche oder Wertgegenstände niemals unbeaufsichtigt.

Verdecken Sie die Eingabe Ihrer PIN an Kassen oder Geldautomaten.

Prüfen Sie regelmäßig, ob sich Ihre Wertsachen noch an ihrem vorgesehenen Platz befinden.

Seien Sie misstrauisch bei ungewöhnlichen Situationen, etwa wenn Sie gezielt angesprochen oder abgelenkt werden.

Verständigen Sie bei einem Diebstahl umgehend die Polizei und lassen Sie gestohlene Karten sofort sperren.

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