Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Wohnhaus in Beckeln +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Die Polizei Wildeshausen sucht Zeugen nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße Holzhausen in Beckeln.

Am Dienstag, 21. April 2026, in der Zeit von 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in Beckeln.

Die Täter durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten in dem Wohnhaus und entwendeten Schmuck und Bargeld.

Der entstandene Schaden wurde auf 800 Euro geschätzt.

Die Polizei Wildeshausen nahm die Ermittlungen auf und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich telefonisch unter 04431 9410 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell