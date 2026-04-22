Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Auffahrunfall auf der Bundesstraße 75 bei Delmenhorst
Delmenhorst (ots)
Am Dienstag, 21. April 2026, gegen 07:10 Uhr, kam es am Stauende auf der Bundesstraße 75 in Fahrtrichtung Bremen bei Delmenhorst zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkw.
Ein 32-jähriger Mercedes-Fahrer aus Bremen fuhr aus Unachtsamkeit auf den vor ihn verkehrsbedingt haltenden Skoda einer 38-jährigen Frau aus Harpstedt auf.
Glücklicherweise wurde niemand verletzt.
An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von 11.000 Euro.
Gegen den 32-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
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